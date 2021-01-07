Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas’ın 63. markasını aldı

Muğla’nın Milas ilçesinde banka memuru iken emekli olup kendi arazisinde zeytin ve zeytinyağı üretimine başlayan Duygu Ilbıra, kendi markasını da oluşturarak internet üzerinden satışlara başladı. Milas’ın 63’üncü zeytinyağı markasını alan Duygu Ilbıra, Milas’ın Ahmetli mevkiindeki bahçesinde organik olarak çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirip bunların reçellerini de yaparak satışa sunuyor.

Milas’taki bir banka şubesinde yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Duygu Ilbıra, köşesine çekilip dinlenmek yerine üretici olmayı seçti. Milas’ın Ahmetli mevkiindeki 60 dönümlük zeytinliğini daha önce ortaklar aracılığıyla işleten Duygu Ilbıra kolları sıvayarak zeytin ve zeytinyağı üreticisi oldu. Bu süreci "Zeytinliğimizi daha önce ortaklarımız işletiyordu. Emekli olduktan sonra bu işe bir de kendim bakayım, öğreneyim derken birden kendimi işin içinde buldum. Giderek iş büyüdü, makineli tarıma yöneldim" diye anlattı.

Milas zeytinyağının coğrafi işaretle tescillenmesinden sonra markalı üretime yöneldiğini belirten Duygu Ilbıra, Milas zeytinyağında 63’üncü markayı aldı. Hedefinin AB coğrafi işareti standartlarında zeytinyağı elde edip bunları "Ilbıra" markasıyla ihraç etmek olarak belirleyen Duygu Ilbıra, "Duygunun Bahçesi" adıyla oluşturduğu internet sitesi üzerinden satışlara başladı.