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Bankaları dolandıran şebekenin 9 üyesi tutuklandı

16.03.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran ve büyük bir vurgun yapan şebekenin 9 üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bankaları dolandıran şebekenin 9 üyesi tutuklandı

Alınan bilgilere göre, banka sistemlerinde usulsüz işlemler yaparak bankaları yaklaşık 100 milyon lira dolandıran 32 kişilik bir şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmış, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi tarafından 9 ilde düzenlenen operasyonla çökertilmiş ve 24 şüpheli yakalanmıştı.

6 gün önce İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli’de yapılan operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda ise 39 adet pos cihazı, farklı bankalara ait çok sayıda kredi kartları, 400 bin TL para, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirilmişti. Yine aynı şüphelilere ait işyerinde yapılan aramada halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde, tarihi geçmiş çikolata, meyve suyu, salça ve kuruyemiş gibi gıda ürünlerini stokladıkları, solüsyon marifeti ile koliler üzerindeki etiket tarihlerini silerek, kurulan düzenekle üzerlerine ileri tarihli barkodlar yapıştırıp piyasaya sürdükleri tespit edilmişti.

Operasyonda yakalanan 24 şüphelinin polisteki sorgusu sona erdi. İfade işlemlerinin sonunda adliyeye sevk olan zanlıların ikisi serbest bırakılırken, 13 şüpheli hakkında ise “adli kontrol hükümleri” uygulandı. Geri kalan 9 şebeke üyesinin ise şahıs ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde ele geçen malzemeler ise emniyette sergilendi.

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