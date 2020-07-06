Banko Piyango çekildi

Banko Piyango oyununun bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde 50 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiye "98480" numaral\u0131 bilete isabet etti.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakam ise "0" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERT\u00fcrk Pop M\u00fczi\u011fi'nin 66'l\u0131k g\u00fczeli mayolu pozuyla sosyal medyay\u0131 sallad\u0131Ankara'da, fatura i\u015flemleriyle ilgili fla\u015f karar