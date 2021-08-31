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  4. BANÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nde dökme avcılığın yasaklanmasını değerlendirdi:

BANÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nde dökme avcılığın yasaklanmasını değerlendirdi:

31.08.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bunu iyi niyetli bir yaklaşım olarak görüyoruz ama çok küçük bir adım. Eğer ekosistem esaslı balıkçılığa geçiş yapacaksak bu sadece bazı küçük pelajik balıkların balık unu, balık yağı amaçlı yapılan avcılığının yasaklanmasıyla olamayacak bir durumdur"

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığınca hamsi, istavrit ve sardalya ile ilgili dökme balıkçılığın yasaklanması kararı olumlu bulduğunu ancak başka adımlar da atılması gerektiğini söyledi.

Sarı, AA muhabirine, yarın yeni bir avlanma sezonuna başlayacak balıkçıların, geçen dönemi müsilaj (deniz salyası) nedeniyle çok kötü geçirdiğini anlattı.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'ndaki 19'uncu maddenin balıkçılıkla ilgili olduğunu dile getiren Sarı, bu kapsamda Marmara'da ekosistem esaslı balıkçılığa geçiş yapılması ve bu amaca uygun yerlerde koruma alanları oluşturulmasının hedeflendiğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan tebliğle, küçük pelajik balıkların (hamsi, istavrit, sardalya) Marmara Denizi’nde çok fazla ve toplu olarak yakalanıp dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına nakledilmesinin yasaklanmasına değinen Sarı, "Bunu iyi niyetli bir yaklaşım olarak görüyoruz ama çok küçük bir adım. Eğer ekosistem esaslı balıkçılığa geçiş yapacaksak bu sadece bazı küçük pelajik balıkların balık unu, balık yağı amaçlı yapılan avcılığının yasaklanmasıyla olamayacak bir durumdur." dedi.

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin, Ege Denizi ve Karadeniz arasındaki balık popülasyonlarının geçiş yaptığı bir koridor olduğunu aktardı.

Öncelikle bu koridorun açık tutulması gerektiğini dile getiren Sarı, "Yani boğazlardaki avcılığı yeniden düzenlememiz gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Sarı, balıkçılığı yönetirken avcılığının azaltılmasının, girdileri ya da çıktıları kontrol olmak üzere iki yolunun bulunduğunu belirtti.

Girdilerinin kontrolünün, tekne sayısını, ağların büyüklüğünü, avlanılan gün sayısını azaltmak, göz açıklığını değiştirmek gibi tedbirlerle sağlandığını, bunların Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde daha kolay uygulanabildiğini bildirdi.

Çıktıları kontrol etmenin ise avın boyu ve miktarına bakmak, kota koymaktan geçtiğini kaydeden Sarı, bunların uygulanmasının zor olduğunu sözlerine ekledi.

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