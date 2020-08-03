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Banu Karaca Bodrum’u coşturdu

MUĞLA HABERLERİ  | 03.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Başarılı sanatçı Banu Karaca Kurban bayramın üçüncü gününde Bodrum, Azka Otel’de sahne aldı.Hazırladığı repertuvarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Karaca, 6 oktavlık sesiyle sergilediği performansla Bodrum’a adeta sesiyle imzasını attı.Konserini "Dünyanın neresinde olursam olayım, kaç saat sahnede kalırsam kalayım finali hep aynı şekilde yaparım.

Başarılı sanatçı Banu Karaca Kurban bayramın üçüncü gününde Bodrum, Azka Otel’de sahne aldı.
Hazırladığı repertuvarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Karaca, 6 oktavlık sesiyle sergilediği performansla Bodrum’a adeta sesiyle imzasını attı.
Konserini "Dünyanın neresinde olursam olayım, kaç saat sahnede kalırsam kalayım finali hep aynı şekilde yaparım. Bugün bu ülkede mesleğimi özgürce yapabiliyorsam, kıyafetimi özgürce seçebiliyorsam bu Mustafa Kemal Atatürk sayesinde" sözleri ile sonlandıran Banu Karaca finali misafirleri ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdiği İzmir Marşı ile yaptı.

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