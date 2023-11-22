Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Göz altına alınan fenomen Banu Parlak ne iş yapıyor?

Banu Parlak kimdir ve ne iş yapıyor gibi sorulara dair araştırmalar yoğunluk kazandı. anu Parlak evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi buldu. Bu gelişmenin ardından Banu Parlak hakkında merak edilenler araştırılmaya başladı. İşte Banu Parlak'ın hayatına dair detaylı bilgiler...

BANU PARLAK KİMDİR, NERELİ?

Müzisyen, pop müzik şarkıcısı Banu Parlak, 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen Kastamonuludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla ün kazandı.

Aslen Rizeli olan Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen, sonra ayrılacağını açıklayan Banu Parlak, bu evlilikten bir kız çocuk annesidir. Banu Parlak 2018 yılının Mart ayında Okan Öztürk ile boşanacaklarını gündeme getirmişti.

Güzellik merkezleri sahibi Banu Parlak'ın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Banu Parlak Albümleri:

Dik Yokuş

Dura Dura

Narin Yarim

Narin Yarim Remix

Popüler Şarkıları:

Dik Yokuş

Narin Yarim

Dura Dura

Yana Yana

Narin Yarim Remix







