5 Eylül reyting sonuçları geldi: Mercan Köşk mü Gönül Dağı mı?

5 Eylül Cumartesi akşamı TRT1'in 7. sezonunu açan Gönül Dağı ve atv'nin Mercan Köşk dizisinin ilk bölümü seyirciyle buluştu. Dizilerin yeni sezondaki ilk reytingleri de merak edildi.

Gönül Dağı Total'de 2.93 reytingle 1., Mercan Köşk 2.78 reytingle 2. oldu.

Türkiye - Sırbistan Voleybol maçının 3.41 reytingle birinci olduğu AB'de Gönül Dağı 2.58 reytingle 4., Mercan Köşk 1.86 reytingle 6. sırada yer aldı.

ABC1'de ise yine voleybol maçının 3.25 reytingle zirvede yer aldığı reyting tablosunda Gönül Dağı 2.79 reytingle 2., Mercan Köşk ise 2.33 reytingle 4. oldu.