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5 Eylül reyting sonuçları geldi: Mercan Köşk mü Gönül Dağı mı?

5 Eylül Cumartesi akşamının reyting sonuçları belli oldu! Televizyon ekranlarında Mercan Köşk ve Gönül Dağı yarışı damga vururken, izleyicilerin tercihi merak konusu oldu.

5 Eylül reyting sonuçları geldi: Mercan Köşk mü Gönül Dağı mı?

5 Eylül Cumartesi akşamı TRT1'in 7. sezonunu açan Gönül Dağı ve atv'nin Mercan Köşk dizisinin ilk bölümü seyirciyle buluştu. Dizilerin yeni sezondaki ilk reytingleri de merak edildi.

5 Eylül reyting sonuçları geldi: Mercan Köşk mü Gönül Dağı mı? 1

Gönül Dağı Total'de 2.93 reytingle 1., Mercan Köşk 2.78 reytingle 2. oldu.
Türkiye - Sırbistan Voleybol maçının 3.41 reytingle birinci olduğu AB'de Gönül Dağı 2.58 reytingle 4., Mercan Köşk 1.86 reytingle 6. sırada yer aldı.

5 Eylül reyting sonuçları geldi: Mercan Köşk mü Gönül Dağı mı? 2

ABC1'de ise yine voleybol maçının 3.25 reytingle zirvede yer aldığı reyting tablosunda Gönül Dağı 2.79 reytingle 2., Mercan Köşk ise 2.33 reytingle 4. oldu.

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Reyting sonuçları
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