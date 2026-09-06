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Miss World 2026'yı kim kazandı? İşte dünya güzeli...

Dünyanın dört bir yanından güzellerin yarıştığı Miss World 2026'da tacın sahibi belli oldu! Büyük finalin ardından "Dünyanın en güzel kızı" seçilen isim merak konusu olurken, kazanan güzelin kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Miss World 2026'yı kim kazandı? İşte dünya güzeli...

Güzellik dünyasının merakla beklenen organizasyonlarından Miss World 2026 için büyük final heyecanı yaşandı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen birbirinden iddialı güzellerin yarıştığı gecede tacın sahibi belli oldu. Peki, Miss World 2026'yı kim kazandı? İşte dünyanın en güzel kızı seçilen isim...

5 Eylül akşamı, Nha Trang'da (Khanh Hoa) Miss World 2026 finali gerçekleşti.

Miss World 2026 yı kim kazandı? İşte dünya güzeli... 1

Çok sayıda rakibini geride bırakan Dominik Cumhuriyeti'nden 24 yaşındaki Joheirry Mola Dominguez tacı kazandı.

İspanya’dan Elisabeth Reynés Alabern ikinci, Malezya’dan Taanusiya Chetty ise üçüncü sırada yer aldı.

Miss World 2026 yı kim kazandı? İşte dünya güzeli... 2

JOHEIRRY MOLA KİMDİR?

Santo Domingo doğumlu model Joheirry Mola, Universidad Iberoamericana'da (UNIBE) İşletme Yönetimi ve İdare bölümünden mezun oldu.

Modellik kariyerinin yanı sıra öğretmenlik de yapan Mola, çocuklara ve gençlere destek vermeye odaklanan sosyal bir girişim olan Voices of Tomorrow projesine liderlik ediyor.
Miss World 2026 yı kim kazandı? İşte dünya güzeli... 3

Mola, Miss World organizasyonuna göre projesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje, çocuklarımızın yalnızca temel ihtiyaçlardan çok daha fazlasını hak ettiği inancına dayanıyor. Onlar; kapsayıcılığı, özgüveni ve gelecek için güçlü bir temeli destekleyen fırsatları hak ediyor."

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Miss World
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