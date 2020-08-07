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BANÜ’de tercih ve tanıtım günleri başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek alanlarını tanıyarak tercihlerini yapabilmeleri amacıyla “Tercih ve Tanıtım Günleri” düzenliyor.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) düzenlediği “Tercih ve Tanıtım Günleri” kapsamında 09:30-17:30 saatleri arasında, Bandırma Onyedi Eylül Üniveritesi Merkez Yerleşkesi, Tercih ve Tanıtım Merkezi ile tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında uzman danışmanlar tarafından bölüm, program ve kontenjanlar hakkında aday öğrenciler bilgilendiriliyor.Ayrıca Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Erdek Cumhuriyet Meydanı, Manyas Atatürk Meydanı ve Gönen Banyolar Caddesi’nde kurulan tanıtım stantları 10:00-23:00 saatleri arasında aday öğrencileri bilgilendirmek üzere açık olacak.Covid-19 salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilecek olan “Tercih ve Tanıtım Günleri” kapsamında, tercih dönemine giren aday öğrencilere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin akademik personeli ve uzman rehberler tarafından Üniversitenin genel tanıtımı, bölüm ve programları hakkında bilgilendirme hizmeti veriliyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek alanlarını tanıyarak tercihlerini yapabilmeleri amacıyla “Tercih ve Tanıtım Günleri” düzenliyor.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) düzenlediği “Tercih ve Tanıtım Günleri” kapsamında 09:30-17:30 saatleri arasında, Bandırma Onyedi Eylül Üniveritesi Merkez Yerleşkesi, Tercih ve Tanıtım Merkezi ile tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında uzman danışmanlar tarafından bölüm, program ve kontenjanlar hakkında aday öğrenciler bilgilendiriliyor.
Ayrıca Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Erdek Cumhuriyet Meydanı, Manyas Atatürk Meydanı ve Gönen Banyolar Caddesi’nde kurulan tanıtım stantları 10:00-23:00 saatleri arasında aday öğrencileri bilgilendirmek üzere açık olacak.
Covid-19 salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilecek olan “Tercih ve Tanıtım Günleri” kapsamında, tercih dönemine giren aday öğrencilere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin akademik personeli ve uzman rehberler tarafından Üniversitenin genel tanıtımı, bölüm ve programları hakkında bilgilendirme hizmeti veriliyor. Tanıtım stantlarında, akademik birimler, bölümlere ait puanlar, yerleşkeler, sosyal imkânlar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, öğrenci toplulukları, Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programları hakkında bilgilerin paylaşıldığı ve merak edilen tüm soruların yanıtlandığı “Tercih ve Tanıtım Günleri” 14 Ağustos’ta sona erecek.

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