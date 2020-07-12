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Banyo kazanı yangına neden oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir ikamet bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Eskişehir’de, bir ikamet bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında, yanan baca yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Beraberlik Sokakta yaşandı. Akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir ikamette, iddialara göre banyo kazanından bacaya çıkan bölümün tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, alevleri büyümeden söndürerek soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Öte yandan olayda can kaybı ve yaralanma yaşamazken, ikametin baca kısmı yangın sonucu yıkıldı.

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