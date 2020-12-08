YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular

Banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular

TRABZON HABERLERİ  | 08.12.2020 09:25 | Son Güncelleme

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, hırsızlar banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular.Hırsızların Sürmene’de uyguladıkları yöntem akıllara durgunluk verdi.

Banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, hırsızlar banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soydular.
Hırsızların Sürmene’de uyguladıkları yöntem akıllara durgunluk verdi. Halk pazarının kurulduğu güne göre hırsızlık yapacakları ilçeyi belirledikleri anlaşılan hırsızlar, el dokuması banyo lifi satma bahanesiyle apartmanlara girdi. Hane halkının pazar alışverişine gitmiş olabileceğini düşünerek evin boş olma ihtimalini hesaba katan hırsızlar, girdikleri apartmanlardaki kapıları çalıp evin boş olup olmadığını kontrol etti. Kendilerine kapıyı açanlara dokuma banyo lifi satmak isteyen hırsızlar, kapıyı kimsenin açmadığı evlere girerek para ve ziynet eşyalarını çaldılar. Kapıları açmak için pet şişelerden kesip hazırladıkları parçaları kullandıkları tespit edilen hırsızların, hırsız oldukları süsü vermesin diye kapıları açmak için kullanılan kartları taşımadıkları ve bu yüzden pet şişe kullandıkları öğrenildi.
Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gelen şikayetler üzerine hareket geçmesiyle her yerde didik didik aranan hırsızlar, incelenen Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi ve apartman kameraları yardımıyla tespit edildi. Kısa sürede izlerine ulaşılan ve akraba oldukları öğrenilen B.G. ve K.G. adlı iki kadın, çaldıkları 7 adet çeyrek altın, 2 bin 750 dolar ve 3 bin lira ve tutarındaki para ve ziynet eşyaları ile birlikte yakalandılar. Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı hafta içerisinde B.G. ve K.G. ile akraba oldukları öğrenilen, aynı şebekeden E.G. ve F.A’yı 18 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını evlerde çaldıkları gerekçesiyle yakalamış ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan şahıslar cezaevine konulmuştu.
E.G. ve F.A.’nın arından yakalanan ve Sürmene Adliyesi’ne sevk edilen B.G. ve K.G.’de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi. Hırsızların çaldıkları para ve ziynet eşyaları ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.
Hırsızlık olaylarını karşı vatandaşları uyaran yetkililer, apartmanlara seyyar satıcıların alınmaması ve evlerin kapılarının kilitlenmesi gerektiğini vurguladılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:26
Öğle
12:18
İkindi
14:39
Akşam
17:00
Yatsı
18:26

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Aydın Eczanesi
Ortahisar
Derya Eczanesi
Ortahisar
Güven Eczanesi
Ortahisar
Talip Eczanesi
Akcaabat
Yavuz Eczanesi
Akcaabat
Sağlık Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.