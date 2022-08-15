Banyo topu dolandırıcılığı zanlılarından 2'si tutuklandı

Kahramankazan'da, "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 3 zanlı savcılıktan, 3 zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında firma sahibi S.K'nin de yer aldığı 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden, aralarında firma sahibi S.K'nin de bulunduğu 2 zanlı tutuklandı, 3 zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından, 3 zanlı ise mahkemenin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



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