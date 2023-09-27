YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Banyoda düşüp 24 saat boyunca mahsur kalan yaşlı kadının imdadına avukatı yetişti

Banyoda düşüp 24 saat boyunca mahsur kalan yaşlı kadının imdadına avukatı yetişti

27.09.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da gece saatlerinde banyoda dengesini kaybedip düştükten sonra hareket edemeyen ve sesi 24 saat boyunca sesini kimseye duyuramayan yaşlı kadının imdadına avukatı yetişti.

Telefondan ulaşamadığı müvekkilinin evine giden avukat, içeriden yaşlı kadının sesini duyması üzerine polise durumu bildirdi. Polis eşliğinde itfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri, yaşlı kadını kontrol için hastaneye götürdü. Tüm yaşananlarda yaşlı kadının avukatı müvekkilinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1318 Sokak2taki 7 katlı apartmanın 3’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hilal K. (75), dün gece saat 02.00 sıralarında banyoda dengesini kaybedip yere düştü. Yardım isteyen yaşlı kadının sesini ise kimse duymadı. Bugün telefondan ulaşamadığı müvekkilini merak eden Avukat Songül Ayşe Akyurt, eve gelip kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Kapıya yaklaşıp içeriden Hilal K.’nin sesini duyan Akyurt, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis eşliğinde içeriye giren sağlık ekipleri, yaşlı kadını banyoda yerde uzanır vaziyette buldu. Hilal K. kontrol için hastaneye götürülürken, avukatı Songül Ayşe Akyurt yaşlı kadının bir an olsun yanından ayrılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandıSamsun'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandıDiyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı
Bursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildiBursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 27 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:54
İkindi
16:17
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Çarşamba

Kavuklu eczanesi
Kas
Alanya eczanesi
Alanya
Derin eczanesi
Alanya
Uğur eczanesi
Alanya
Arikan eczanesi
Alanya
Ersoy eczanesi
Kepez
Yilmaz eczanesi
Manavgat
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.