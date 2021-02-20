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Banyoda kendini astı

20.02.2021 00:22 | Son Güncelleme:
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Banyoda kendini astı

Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde 45 yaşındaki erkek şahıs, kendini banyoda iple asarak yaşamına son verdi.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Cem Sultan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki O.K., eve gelen yakınları tarafından banyoda asılı halde bulundu.

Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde 45 yaşındaki erkek şahıs, kendini banyoda iple asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Cem Sultan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki O.K., eve gelen yakınları tarafından banyoda asılı halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayı duyan O.K.’nin yakınları ikamete akın etti. İncelemelerin ardından O.K.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Banyoda kendini astı

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