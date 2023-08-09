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Baraj altında kalacak Savran köyü sakinleri bölünmek istemiyor

09.08.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çetintepe Barajının suları altında kalacak olan Gölbaşı Savran köyü sakinleri köylerinin bölünmeden bir noktaya inşa edilmesini istiyor.

Baraj altında kalacak Savran köyü sakinleri bölünmek istemiyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü deprem ve Çetintepe barajının suları altında kalacak olmalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesi için platform kurdu. Savran Köyü Dayanışma Platformu, deprem konutlarının ayrı, baraj nedeniyle yapılacak konutların başka bir yere yapılacak olmasından dolayı mağdur olduklarını iddia etti.

Köyün bölünmemesi için ve mağduriyetlerin giderilmesi için platform üyeleri çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AFAD ve siyasi parti başkanları ile görüştü.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, köyün mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ne gerekiyorsa yapacağını ifade etti.
Daha sonra Savran Köyü Dayanışma Platformu, AFAD koordinasyon merkezine giderek köyün Çamın İçi mevkine taşınmasını talep etti.
Platform üyeleri AK Parti, MHP ve CHP ile görüşen Savran Köyü Dayanışma Platformu, köyün taleplerini ileten dilekçeyi parti başkanlarına teslim etti. Savran Köyü Dayanışma Platformu, ilerleyen günlerde Adıyaman Valisi ile görüşecek.

Platform sözcüsü Dr. Veli Örtlek, “biz bölünmek istemiyoruz” diyerek, köyün bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Örtlek, “Köy yeri olarak Çamın İçi mevkiinin belirlenerek, köy tüzel kişiliğine tahsis edilmesi, tarla, ağaç ve diğer tüm istimlak bedellerinin güncellenerek makul seviyeye yükseltilmesini istiyoruz. Köyümüzün tüm evleri geleneksel olarak alt ahır ve samanlık, üst yaşam alanı olarak kuruludur. Tapuda kimi evlerin niteliği bu şekilde belirtilmemiştir. Bir hak kaybının oluşmaması için tüm evlerin bu standartlarda yeniden ele alınması gerekmektedir.

Köylülerimizin ekip biçeceği sulak alanlarını baraj nedeniyle kaybetmiştir. Bundan sonra tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için atadan kalma yayladaki yerlerinin 2B çerçevesinde köylüye yeniden tahsis edilmesi gerekiyor. Baraj altında kalmayan evlerin durumunun ne olacağının netleştirilmesi. Köy bir bütündür ilkesi ile köyün bölünmeden tüm evlerin aynı statüde değerlendirilmesi, ilerde köyde yaşamak isteyen köylülerimiz için Savran köyü tüzel kişiliğine yeterince alan tahsil edilmelidir” dedi.


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