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Barajda kaybolan kadını balıkçılar buldu

SAMSUN HABERLERİ  | 08.12.2020 16:45 | Son Güncelleme

Samsun’da köprüden baraj gölüne atlayarak intihar eden kadının cansız bedenini balıkçılar buldu.2 Aralık Çarşamba günü Altınkaya Barajı önünde bulunan Altınkaya Köprüsü’nden atlayarak intihar eden Ayşegül Karaca’ya (48), arama ve kurtarma çalışmalarının 7 gününde ulaşıldı.

Barajda kaybolan kadını balıkçılar buldu

Samsun’da köprüden baraj gölüne atlayarak intihar eden kadının cansız bedenini balıkçılar buldu.
2 Aralık Çarşamba günü Altınkaya Barajı önünde bulunan Altınkaya Köprüsü’nden atlayarak intihar eden Ayşegül Karaca’ya (48), arama ve kurtarma çalışmalarının 7 gününde ulaşıldı. Saat 14.00 sıralarında Derbent Barajı üzerinde balık tutan balıkçılar Adalar mevkisinde kıyıya yaklaşık 10 metre mesafede bir karartı gördü. Bunun üzerine jandarma arama kurtarma botuyla uzman personel bölgeye sevk edildi. Su içerisinde bulunan karartının Ayşegül Karaca isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Jandarma arama-kurtarma botuyla kıyıya çıkarılan ceset, Bafra nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Bafra İlçe Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Barajda kaybolan kadını balıkçılar buldu

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