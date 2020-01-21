SPOR
  4. Barbara Palvin, Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak istiyor

Barbara Palvin, Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak istiyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Ünlü manken Barbara Palvin, uzun süredir Amerika'da yaşayan ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak istiyor.

Macaristan asıllı ABD'li manken Barbara Palvin, gözüne bir Türk sporcuyu kestirdi.

Umut Süleyman Altınpa

En son ABD'de düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique yarışmasında birinci olan Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak isteyen Barbara Palvin, sosyal medyadan Türk sporcuya ulaştı.

barbara-palvin-turk-sporcudan-egitim-almak-12836068_9683_m

Uzun süredir ABD'de yaşayan ve kısa bir süreliğine Türkiye'ye dönen Altınpa'ya hala Amerika'da olup olmadığını soran Palvin, kendisinden eğitim almak istediğini söyledi.

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umut Süleyman Altınpa

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor’dan yeni sponsorluk anlaşması

Trabzonspor’dan yeni sponsorluk anlaşması

Galatasaray Belhanda'sız çalıştı

Galatasaray Belhanda'sız çalıştı

Barbara Palvin, Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak istiyor

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Denizlispor’da Burak Çalık ile yollar ayrıldı

Denizlispor’da Burak Çalık ile yollar ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası: GMG Kırklarerlispor: 0 - M.Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: GMG Kırklarerlispor: 0 - M.Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.