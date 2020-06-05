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Barbaros Mahallesi Semt Meydanı cuma namazı ile hizmete açıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde inşa edilen kent meydanı, kılınan Cuma namazı ile hizmete açıldı.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün önderliğinde belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde kısa bir sürede tamamlanan Barbaros Mahallesi Semt Meydanı bugün kılınan cuma namazı ile hizmete açıldı.

Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde inşa edilen kent meydanı, kılınan Cuma namazı ile hizmete açıldı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün önderliğinde belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde kısa bir sürede tamamlanan Barbaros Mahallesi Semt Meydanı bugün kılınan cuma namazı ile hizmete açıldı. Yoğun katılımın olduğu Cuma Namazı’na AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan semt meydanı 2 bin 884 metrekare alandan oluşuyor. İlçenin en fazla nüfusa sahip mahallesi olan Barbaros Mahallesi’nde artan yaya ve araç yoğunluğunu da düşünen Başiskele Belediyesi, semt meydanında 20 araçlık otoparka, vatandaşların dinlenip eğlenceli vakit geçireceği sosyal yaşam ve etkinlik alanına, dekoratif oturma gruplarına ve yeni yeşil alanlara yer verdi. Modern aydınlatmalarla ışıklandırılan ve bölgeye yeni bir çehre katan Barbaros Mahallesi Semt Meydanı ilçeye değer katacak.

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