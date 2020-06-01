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Barbaros Mahallesi semt meydanında sona gelindi

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.06.2020 16:51 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde yapımı devam eden semt meydanı projesinde sona gelindi.Başiskele Barbaros Mahallesi’nde vatandaşların ihtiyaçlarına, beklentilerine cevap verecek şekilde projesi yapılan ve çalışmalara başlanan semt meydanı çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde yapımı devam eden semt meydanı projesinde sona gelindi.
Başiskele Barbaros Mahallesi’nde vatandaşların ihtiyaçlarına, beklentilerine cevap verecek şekilde projesi yapılan ve çalışmalara başlanan semt meydanı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde söz verdiği projede belediye ekipleri yoğun bir çalışma temposunda çalışarak alt yapı çalışmalarını kısa bir sürede tamamlandı. Modern aydınlatma direkleri dikildiği alanda parke taşları yerleştirildi. Ağaç dikilerek çim serilen alanlarda ise peyzaj çalışmaları yapıldı. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Özlü, eline kürek alarak mesai arkadaşlarına yardım etti.
Barbaros Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metrekare alandan oluşan yeni semt meydanında Başiskele’nin doğal güzelliklerine uyumlu ve yeşilini koruyan çalışmalar yapan Başiskele Belediyesi, yeni semt meydanında 20 araçlık otopark da yapıyor. Meydanda vatandaşların dinlenip eğlenceli vakit geçireceği sosyal yaşam ve etkinlik alanı, dekoratif oturma grupları ve yeni yeşil alanlar yer alacak. Modern aydınlatmalarla ışıklandırılacak semt meydanı projesi tamamlandığında ilçeye hem yeni bir çehre hem de değer katacak.

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