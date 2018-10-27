Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

1 / 4 Bayern Münih'in 50 milyon Euro'luk teklifle Roma'nın kapısını çalmasından sonra bir başka dünya devi daha devreye girdi: Barcelona...

2 / 4 İngiliz basını, Barça'nın yanı sıra Arsenal ve Manchester City ile Manchester United'ın da Cengiz için 50 milyon Sterlin'lik (56 milyon Euro) bir teklif hazırladıklarını duyurdu.