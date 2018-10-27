SPOR

Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

İSPANYA HABERLERİ  | 27.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

Daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan'ı kadrosuna katan Barcelona şimdi de milli yıldız için harekete geçti.

Roma'daki performansıyla dünya yıldızı olma yolunda ilerleyen Cengiz Ünder'in taliplileri her geçen gün artıyor.

Milli yıldız için hareket geçtiler

1 / 4

Bayern Münih'in 50 milyon Euro'luk teklifle Roma'nın kapısını çalmasından sonra bir başka dünya devi daha devreye girdi: Barcelona...

Bayern Münih'in 50 milyon Euro'luk teklifle Roma'nın kapısını çalmasından sonra bir başka dünya devi daha devreye girdi: Barcelona...
2 / 4

İngiliz basını, Barça'nın yanı sıra Arsenal ve Manchester City ile Manchester United'ın da Cengiz için 50 milyon Sterlin'lik (56 milyon Euro) bir teklif hazırladıklarını duyurdu.

İngiliz basını, Barça'nın yanı sıra Arsenal ve Manchester City ile Manchester United'ın da Cengiz için 50 milyon Sterlin'lik (56 milyon Euro) bir teklif hazırladıklarını duyurdu.
3 / 4

Barcelona'nın da Cengiz için aynı rakamı gözden çıkardığı belirtildi.

Barcelona'nın da Cengiz için aynı rakamı gözden çıkardığı belirtildi.
4 / 4

Barça eğer bu transferi bitirirse, Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra üçüncü Türk futbolcuyu renklerine bağlayacak. (SABAH)

Barça eğer bu transferi bitirirse, Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra üçüncü Türk futbolcuyu renklerine bağlayacak. (SABAH)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma barcelona Cengiz Ünder İtalya serie a

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı

Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı

Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

Loris Karius'a kulübe yolu göründü

Loris Karius'a kulübe yolu göründü

Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi

Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

Bomba iddia: Real Madrid ile Antonio Conte anlaştı!

Bomba iddia: Real Madrid ile Antonio Conte anlaştı!

İşte Mourinho'nun yeni takımı!

İşte Mourinho'nun yeni takımı!

Barcelona Neymar kararını açıkladı

Barcelona Neymar kararını açıkladı

Real Madrid'de oynayan Marcelo Juventus'u istiyor

Real Madrid'de oynayan Marcelo Juventus'u istiyor

Barcelona'da Messi depremi!

Barcelona'da Messi depremi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.