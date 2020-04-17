Barcelona’dan ilginç Sivasspor paylaşımı

La Liga takımlarından Barcelona, Arjantinli futbolcusu Lionel Messi’nin gol attığı bir videoyu Türkçe sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda Sivas’ın da isminin yer alması dikkat çekerken, kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
Yapılan paylaşıma, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" notu eklenirken, Sivasspor taraftarı da paylaşımın altına yorumlar yaptı.
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