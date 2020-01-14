Barcelona'dan inanılmaz gelir (Deloitte Para Ligi 2018-19 sezonu)

2018-19 sezonlarını kapsayan 23. Deloitte Para Ligi raporuna göre; Barcelona, Real Madrid'i geçerek en çok gelir elde eden kulüp oldu.

BARCELONA TARİHE GEÇTİ

800 milyon barajını aşarak ilk kez bu listede zirvede Barcelona, en yakın rakibine de 83 milyon Euro'luk fark atıp tarihe geçti. Daha önce hiçbir araştırmada ilk iki sıradaki takımlar arasında fark bu kadar açılmamıştı.

20 KULÜBÜN TOPLAM GELİRİ 9.3 MİLYAR EURO'YA YÜKSELDİ

Dünyanın en çok kazanan 20 takımının toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 11 artış sağladı ve 9.3 milyar Euro'ya yükseldi. Listenin zirvesinde yer almasına alışılan Real Madrid 757,3 milyon Euro'da kaldı ve 2. sıraya geriledi.

JUVE'DE RONALDO ETKİSİ

Deloitte'in raporunda 10. sıraya yükselen Juventus'un gelirlerine Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo direk etki etti. Real Madrid ve Barcelona'dan daha çok Instagram takipçisine sahip olan Ronaldo, 2018-19 reklam görünürlüğünü artırdı. Kulüp ayrıca Ronaldo'nun gelişinin ardından kulüp ürünlerinin satışlarını da artırdı.

