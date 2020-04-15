Barcelona'nın yıldızı Messi hakkında transfer iddiası

"BU ONUN KARARI"

FootballNews24'e konuşan Biancucchi, "Gerçek şu ki, Messi'nin hangi takıma gideceğini kimse bilmiyor. Bu kişisel bir karar." dedi.

"MESSİ HER YERDE OYNAYABİLİR"

Biancucchi, "Şahsen, Messi'nin kendini kanıtlamak için Barcelona'dan başka takıma gitmesini isterim. Gerçek şu ki, onun gibi oyuncular her yerde iyi oynayabilirler." şeklinde konuştu.

"HAYALİM NEWELLS FORMASINI GİYDİĞİNİ GÖRMEK"

İtalya iddiaları hakkında konuşan Biancucchi, "Dürüst olmak gerekirse, onu İtalya'da görmüyorum. Bildiğim bir şey yok ancak daha önce de söylediğim gibi bu karar yalnız ona aittir. Hayalim Newell's'in formasını giydiğini görmek." açıklamasını yaptı.