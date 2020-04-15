SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona'nın yıldızı Messi hakkında transfer iddiası

Barcelona'nın yıldızı Messi hakkında transfer iddiası

İSPANYA HABERLERİ  | 15.04.2020 20:49 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona forması giyen Lionel Messi'nin kuzeni Emanuel Biancucchi, Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU ONUN KARARI"

FootballNews24'e konuşan Biancucchi, "Gerçek şu ki, Messi'nin hangi takıma gideceğini kimse bilmiyor. Bu kişisel bir karar." dedi.

"MESSİ HER YERDE OYNAYABİLİR"

Biancucchi, "Şahsen, Messi'nin kendini kanıtlamak için Barcelona'dan başka takıma gitmesini isterim. Gerçek şu ki, onun gibi oyuncular her yerde iyi oynayabilirler." şeklinde konuştu.

"HAYALİM NEWELLS FORMASINI GİYDİĞİNİ GÖRMEK"

İtalya iddiaları hakkında konuşan Biancucchi, "Dürüst olmak gerekirse, onu İtalya'da görmüyorum. Bildiğim bir şey yok ancak daha önce de söylediğim gibi bu karar yalnız ona aittir. Hayalim Newell's'in formasını giydiğini görmek." açıklamasını yaptı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
'Barcelona’nın desteğini unutmayacağım''Barcelona’nın desteğini unutmayacağım'
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
messi barcelona newell's old boys

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

İçişleri'nden koronavirüs karantinasıyla ilgili açıklama

İçişleri'nden koronavirüs karantinasıyla ilgili açıklama

Galatasaray ilk transferini yaptı!

Galatasaray ilk transferini yaptı!

Fatih Terim koronavirüs test sonucunu açıkladı!

Fatih Terim koronavirüs test sonucunu açıkladı!

Ünlü oyuncudan Neymar'ın ağlamasına yanıt

Ünlü oyuncudan Neymar'ın ağlamasına yanıt

Süper Lig iptal edilebilir! İşte detaylar

Süper Lig iptal edilebilir! İşte detaylar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Acı haber! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Acı haber! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Lionel Messi koronavirüs sebebiyle sakallarını kesti!

Lionel Messi koronavirüs sebebiyle sakallarını kesti!

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'nın yıldızı Messi hakkında transfer iddiası

Messi takımdan ayrılıyor mu?

Rüştü Reçber: Barcelona’nın desteğini unutmayacağım

'Barcelona’nın desteğini unutmayacağım'

Barcelona'dan koronavirüse karşı umut dolu video

Barcelona, tümm dünyaya umut dolu mesaj verdi!

Rakitic'ten Barcelona'ya flaş tepki: Ben patates çuvalı değilim!

Ben patates çuvalı değilim!

Barcelona'dan yolsuzluk iddialarına açıklama

Barcelona'dan o iddialara yanıt!

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönüyor iddiası

Ronaldo geri dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.