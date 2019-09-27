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Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu

İSPANYA HABERLERİ  | 27.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü ve eski oyuncusu Neymar arasında, Brezilyalı futbolcunun Katalan takımında forma giydiği döneme ait ödemelerle ilgili karşılıklı suçlamalardan çıkan anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu

Tarafların avukatları Barselona'da bu sabah bir araya gelirken, anlaşma sağlanamamasından dolayı davaya geçilmesine karar verildi.

Barcelona Kulübü, 2013 yılında sözleşme imzaladığı Neymar'ın 2 Ağustos 2017'de Paris Saint-Germain'e giderek kendileriyle olan sözleşmesini yerine getirmediğini savundu.

Neymar'ın Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinin kurallarını yerine getirmediğini öne süren Barcelona Kulübü'nün avukatları, Brezilyalı futbolcudan 33 milyon Euro talep etti.

Neymar ise iki avukatı aracılığıyla, 2016 yılında Barcelona ile sözleşmesini yenilemesinin ardından ilk sözleşmedeki 43,6 milyon avroluk ikinci ödemenin kendisine yapılmadığını belirterek, Katalan kulübünün faiziyle birlikte bu ödemeyi yapmasını talep etti.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve futbolcu Neymar, duruşmaya katılmadı. Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünde oynayan Neymar, dün akşam özel uçakla Barselona'ya gelirken, geceyi arkadaşlarıyla birlikte kentin ünlü bir eğlence mekanında geçirdikten sonra sabah erken saatlerde Paris'e geri döndü.

Davanın ekim ayı sonunda sonlanması bekleniyor. Öte yandan İspanyol basınına sızan bilgilerde, avukatlar aracılığıyla yapılan ilk görüşmede Neymar'ın Barcelona Kulübüne "Eğer beni tekrar transfer etmeyi garanti ederseniz suçlamalarımı geri çekerim." önerisinde bulunduğu iddia edildi.

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