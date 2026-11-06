Faturayı hocaya kestiler: Mağlubiyet sonrası Beşiktaş'a olay sözler!

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini 54. dakikada Olaitan ve 86. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. İskoç ekibinin gollerini ise 62. dakikada Osmand ile 78 ve 87. dakikalarda Duran attı.
Beşiktaş bu sonuçla 7 puanda kaldı. Celtic ise 3 puana yükseldi.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Haftalar geçtikçe Vincenzo İtaliano’yu daha iyi tanıyoruz. İyi bir çalıştırıcı olduğuna şüphe yok ancak oyunu okuma ve doğru kararlar verme konusunda ciddi eksikleri olan bir teknik adam. Zorunluluk olmadıkça her maç stoper çıkartılıp, stoper sokulur mu? Anlamak mümkün değil. Ayrıca Kasımpaşa karşısında Trossard, Murillo ve Olaitan’ı çıkarıp maçın kontrolünü rakibe vermişti. Dün akşam da takımın en iyisi Salih Özcan’ı çıkartıp tüm dengeyi bozdu." (Hürriyet)
"Beşiktaş 65 dakika arı gibi çalıştı, bal yapamadı... Celtic 25 dakika oynadı, kovanı balla doldu! Ferencvaros, Celta ve Benfica da muhtemelen Celtic karşısında Beşiktaş kadar, hatta daha üstün oyunlar oynadılar. Ama kimi iki golle kazandı, kimi üçle, kimi daha fazlasıyla... Beşiktaş ise bu takımlardan farklı olarak harcadığı enerjiyi skor tabelasına yansıtamadı." (Fotomaç)
"Oynadığı sürece takımın en iyisi Salih Özcan’dı. …Ve de kaptan Orkun… Kayıp maçın tek kazancı oydu. Sakatlık arasından sonra Celtic karşısında son bölümde oyuna girdi. Enfes bir gol atıp beraberliği yakaladı ama… Italiano’nun Beşiktaş’ı çıkmaz sokağa girmişti… Oradan çıkamadılar. Maçın ötesinde Italiano, fiziksel düşüşte çıkış yollarını bulmalı. Oynattığı oyun güzel de… Bu takım, ağır yükü taşımakta zorlanmaya başladı, dikkat!" (Milliyet)
"Maçın kırılma noktalarından biri de Italiano'nun oyuna müdahale zamanlamasıydı. Celtic'in baskısı yükselirken Beşiktaş'ın orta saha direncini artıracak hamleler gecikti. Orkun Kökçü'nün yokluğunda organizasyon yükünün paylaşılması gerekirken takımın merkezdeki bağlantıları zayıfladı. Yenilgi, Beşiktaş'ın Avrupa yürüyüşünde telafisi olan ama önemli bir yara. Beşiktaş Glasgow'da yalnızca üç puan kaybetmedi, 7 puan ve yenilgisiz Avrupa Ligi'nde güçlü devam konforunu kaybetti." (Sabah)
"Ahh Agbadou ahh! Kritik yerde oynuyorsun, böyle bir pas hatası yapılır mı, beğendin mi yaptığını, her şeyi alt üst ettin! Oyuna giren Osmand faturayı kesti, skoru eşitledi. Kuşkusuz bu gol, Kartal’ı hem paniğe hem de sıkıntıya sokarken, rakibin direnişi de tırmanışa geçti. Kartal’ın kaptanı Orkun varsa, hem takımı toparlar, hem de golünü atar, 86’da skoru eşitledi, eşitlemesine de neye yarar ki? Kartal’ın savunması çöktü, 87’de Duran maçın skorunu belirlerken, Kartal ardında çok soru işaretleri bıraktı. Koskoca bir savunma böylesine basit goller yer mi kardeşim? Emirhan ne yapsın? Italiano bu savunma hattına bir çare, sen doktorsun, reçeteyi yazarsın inşallah!" (Milliyet)
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