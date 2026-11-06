Faturayı hocaya kestiler: Mağlubiyet sonrası Beşiktaş'a olay sözler!

"SEN DOKTORSUN, REÇETEYİ YAZARSIN İNŞALLAH" BİLAL MEŞE

"Ahh Agbadou ahh! Kritik yerde oynuyorsun, böyle bir pas hatası yapılır mı, beğendin mi yaptığını, her şeyi alt üst ettin! Oyuna giren Osmand faturayı kesti, skoru eşitledi. Kuşkusuz bu gol, Kartal’ı hem paniğe hem de sıkıntıya sokarken, rakibin direnişi de tırmanışa geçti. Kartal’ın kaptanı Orkun varsa, hem takımı toparlar, hem de golünü atar, 86’da skoru eşitledi, eşitlemesine de neye yarar ki? Kartal’ın savunması çöktü, 87’de Duran maçın skorunu belirlerken, Kartal ardında çok soru işaretleri bıraktı. Koskoca bir savunma böylesine basit goller yer mi kardeşim? Emirhan ne yapsın? Italiano bu savunma hattına bir çare, sen doktorsun, reçeteyi yazarsın inşallah!" (Milliyet)