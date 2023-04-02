Barcelona yine bir şeyler deniyor! Real Madrid şokta...

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (Dk. 20 ve 66), Ansu Fati (Dk. 56) ve Fernan Torres (Dk. 70) attı.

1 AY SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Polonyalı forvet Lewandowski, 1 aydan fazla süren gol sessizliğini Elche karşısında bozdu.

Lewandowski İspanyol ligindeki toplam gol sayısını 18'e çıkartırken, en yakın takipçisi Enes Ünal'ın (Getafe) 13 golü bulunuyor.

18 MAÇTA 16 GALİBİYET

Diğer yandan 71 puanla liderliğini daha da sağlamlaştıran Barcelona, ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı. Barcelona aldığı bu skorun ardından son 18 maçta 16 galibiyete ulaşmış oldu.



