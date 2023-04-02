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Barcelona yine bir şeyler deniyor! Real Madrid şokta...

02.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında lider Barcelona, lig sonuncusu Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Barcelona yine bir şeyler deniyor! Real Madrid şokta...
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (Dk. 20 ve 66), Ansu Fati (Dk. 56) ve Fernan Torres (Dk. 70) attı.

1 AY SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

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La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Polonyalı forvet Lewandowski, 1 aydan fazla süren gol sessizliğini Elche karşısında bozdu.

Lewandowski İspanyol ligindeki toplam gol sayısını 18'e çıkartırken, en yakın takipçisi Enes Ünal'ın (Getafe) 13 golü bulunuyor.

18 MAÇTA 16 GALİBİYET

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Diğer yandan 71 puanla liderliğini daha da sağlamlaştıran Barcelona, ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı. Barcelona aldığı bu skorun ardından son 18 maçta 16 galibiyete ulaşmış oldu.


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barcelona real madrid ligi iyet

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