YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Baretli Kardan adam

Baretli Kardan adam

YOZGAT HABERLERİ  | 13.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde iş güvenliğinde farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan yaptılar.Boğazlıyan genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karla eğlenme fırsatı bulanlar da oldu.

Baretli Kardan adam

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde iş güvenliğinde farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan yaptılar.
Boğazlıyan genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karla eğlenme fırsatı bulanlar da oldu. Boğazlıyan ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Solak iş güvenliğine farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan adam yaptı.
İnşaat işiyle faaliyet gösterdiğini belirten Solak; İlçemize çok güzel kar yağdı. Herkes kardan adam yaptı. Biz ise bir farkındalık uyandırmak istedik. Baretli ve iş güvenlik yelekli iki metre uzunluğunda kardan adam yaptık.
İlçemizin en işlek caddesinde bulunan kardan adımı tüm vatandaşlarımız ilgi ile takip ediyor ve fotoğraf çekiniyor. Tüm inşaat işiyle uğraşan arkadaşlarımıza kazasız belasız günler diliyorum dedi.

Baretli Kardan adam

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yozgat Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Yozgat Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Çamlık Eczanesi
Merkez
Dere Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

Genç kadın kocasını öldürdü

Genç kadın kocasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.