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Barınak gönüllülerine Başkan Sengel’den teşekkür

29.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Barınak gönüllülerine Başkan Sengel’den teşekkür

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Hayvan Barınağı’nın gönüllü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Hayvan Barınağı’nın gönüllü çalışanlarıyla bir araya geldi. Barınak gönüllüleri Mina Athan, Seray Bozhüyük, Hande Güleşgen’e teşekkür belgelerini ve gönüllü kartlarını veren Başkan Sengel, gönüllülere ayrıca Şair Şarkılar online konser bileti de hediye etti.
Efes Selçuk ve çevre ilçelerden birçok hayvanseverin hayvan sahiplendiği, mama bağışlarının yapıldığı barınakta gönüllü olarak çalışan Mina Athan, Seray Bozhüyük, Hande Güleşgen’e teşekkürlerini ifade eden Başkan Sengel, barınak gönüllülerinin yapmış olduğu özverili çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üç kadına teşekkür belgelerini sunan Başkan Sengel, ayrıca Şair Şarkılar online konser bileti de hediye etti.

"Eve mutlu dönüyorum"
Barınak gönüllülerinden Mina Athan, can dostları için düzenli olarak barınağa gittiğini belirterek, “İçim rahat eve döndüğüm için mutlu oluyorum. Padokları temizliyorum, yavru köpeklerle ilgileniyorum. Köpeklerin belli başlı ilaçlarının kullanılmasında yardımcı oluyoruz. Köpekler için özel yaş mamalar hazırlıyoruz” dedi.

"Onlar için bir şeyler yapmalıyız"
Kendi evinde 10 kedisi ve 7 köpeği olduğunu, sokak hayvanları için de bir şey yapmak istediğini söyleyen Seray Bozhüyük, “Evimde can dostlarım var. Onlara ben bakıyorum ama sokak hayvanları ya da barınaktaki hayvanlar için de bir şey yapmamız gerekiyor. Sokak hayvanları için barınakta gönüllü çalışırken, birçok insana ulaşmaya ve onların da desteklerini almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Onların bize ihtiyacı var"
Kuşadası’ndan Efes Selçuk’taki barınaklara can dostları geldiğini belirten Hande Güleşgen de, “Hepimizin ortak amacı daha çok hayvan sahiplendirmek, barınaktaki hayvanların bakımı ve tedavisini daha aktif bir gerçekleştirmek. Bunun için gönüllü oldum. Yaklaşık 3 aydır bunun için çalışıyorum. Daha çok gönüllüye ulaşmak için çabalıyoruz. İhtiyacı olan bir canlıya yardım etmek insanı çok mutlu eden bir şey” ifadelerini kullandı.

Barınak gönüllülerine Başkan Sengel’den teşekkür

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