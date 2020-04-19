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Barınma Merkezi’nde konaklayanlara sağlık taramaları yapılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir edilen vatandaşların sağlık kontrolleri yapılıyor.Kocaeli’de dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileler Büyükşehir Belediyesinin Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir edilen vatandaşların sağlık kontrolleri yapılıyor.
Kocaeli’de dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileler Büyükşehir Belediyesinin Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir ediliyor. Barınma merkezinde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri de Büyükşehir Belediyesince yapılıyor. Bu kapsamda Yeşilova Barınma Merkezi’nde kalan 61 misafirin genel sağlık kontrolleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doktorlarından Veis Dizdaroğlu tarafından gerçekleştirildi. Merkezde konaklayan ve her gün düzenli pansuman yapılması gereken diyabetik, ‘KOAH’ hastası, yatalak durumlarındaki vatandaşlarının özel muayene ve pansumanları da hekimler tarafından gerçekleştirildi.
Barınma Merkezi’nde kalan diyabetik ayak hastası için oksijen tedavisi yapılması kararı alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nce ertesi gün için randevusu oluşturuldu. 5 vatandaşın ise uzman hekim ile reçetelendirme işlemleri tamamlanarak hastaneye gitmelerinin önüne geçildi. Ayrıca hekim tarafından önerilen merkezde sürekli hemşire bulundurulması ve 4 yatalak hasta pansumanının gerçekleştirmesi sağlık işleri müdürlüğü tarafından onaylandı. Evde bakım planlaması da gerçekleştirilen merkez de yatalak durumda olan ve tüm vatandaşların öz bakım ihtiyaçlarının planlaması da yapıldı.

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