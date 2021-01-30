YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Barış Manço anısına düzenlenen konser evinize geliyor

Barış Manço anısına düzenlenen konser evinize geliyor

30.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Barış Manço anısına düzenlenen konser evinize geliyor

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, aramızdan ayrılışının 22.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, aramızdan ayrılışının 22. yılında pandemi nedeniyle her yıl olduğundan farklı anılacak.
Barış Manço, Moda 81300 adresi ile hafızalara kazınan kendi evinde, kendi piyanosu ve silikondan yapılan heykelinin yanı başında düzenlenen online bir konserle seyirci ile buluşacak. Barış Manço’nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi ise http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.

1 Şubat’ta sanal konserle anılacak
7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Barış Manço, Kadıköy Belediyesinin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço’nun Moda’daki evinde düzenlenen bir konserle anılıyor. Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço’ya eşlik etmiş Eser Taşkıran’ın yer aldığı bir konserle anılıyor. Barış Manço’nun kendi piyanosunda Kurtalan Ekspres’in üyesi olan ve Barış Manço’nun Mançoloji albümünün de aranjörlüğünü üstlenen Eser Taşkıran yer alıyor. Barış Manço’nun kendi evinde düzenlenen konser 1 Şubat saat 17.00’de Kadıköy Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

81300 Moda adresi sanal tura açıldı
Barış Manço’nun ölüm yıldönümlerinde her yıl ziyaretçi akınına uğrayan evi bu yıl pandemi nedeniyle kapalı. Ama Barış Manço sevenlerin evi gezebilmesi için http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresi üzerinden sanal tur hazırlandı. Moda’nın en bilindik 81300 posta kodlu adresi online olarak gezilebilecek.

Barış Manço anısına düzenlenen konser evinize geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Ataşehir Belediyesine çok yüksek insani gelişme ödülü

Ataşehir Belediyesine çok yüksek insani gelişme ödülü

Türk Telekom, Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı

Türk Telekom, Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı

Vodafone Redbox tarifeleri yenilendi

Vodafone Redbox tarifeleri yenilendi

Başkan Gökhan Yüksel, kardeş belediye başkanları ile online görüşme gerçekleştirdi

Başkan Gökhan Yüksel, kardeş belediye başkanları ile online görüşme gerçekleştirdi

Toyota otomotiv sanayi Türkiye'den üretime planlı bakım arası

Toyota otomotiv sanayi Türkiye'den üretime planlı bakım arası

GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.