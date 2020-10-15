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Barış Manço’nun ismi Aliağa’da da yaşayacak

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 23:48 | Son Güncelleme

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço’nun adını taşıyan cadde, İzmir’in Aliağa ilçesinde hizmete girdi.

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço’nun adını taşıyan cadde, İzmir’in Aliağa ilçesinde hizmete girdi. Aliağa Belediyesi, efsane ismin adına yakışan modern, estetik ve ilklerin uygulandığı prestij caddesini Siteler Mahallesi’ne kazandırdı.
Aliağa Belediyesi, kentteki ulaşım sistemleri ve altyapının geliştirilmesine yönelik uzun vadeli, kapsamlı ulaşım planlama çalışmaları ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Siteler Mahallesi’nde imar planlarına yol olarak işlenen Barış Manço Caddesi’nin yapımı Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Mahalleye prestij katan 800 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki caddeye altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 4 bin 500 metrekare karo taşı döşendi. Kaldırım imalatları gerçekleştirilirken otopark alanlarının da belirlendiği Barış Manço Caddesi’nde dikilecek bitkiler için de damla sulama sistemi kuruldu. Kaldırım imalatlarının ardından 5 bin ton sıcak asfalt serildi.

Mahallenin dokusuna uygun modern aydınlatma
Barış Manço Caddesi’nde kaldırım ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddeye 54 adet alüminyum gövdeli, mahallenin dokusuna uygun dekoratif, tasarruflu aydınlatma direği monte edildi. Modern tasarımlı aydınlatma direklerinin yerleştirildiği caddenin giriş ve çıkışına ayrıca modern çağın ozanı olarak bilinen Barış Manço’nun adının yer aldığı led ışıklı ahşap totemler yerleştirildi. Caddenin modern görüntüsü vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken ışıl ışıl silueti kentin görselliğine değer kattı.
Peyzaj çalışmaları kapsamında havanın temizlenmesine yardımcı olan, Firmiana Simplex olarak da bilinen 145 adet Şemsiye Ağacı kentte ilk defa Barış Manço Caddesi’ne dikildi. Ayrıca caddenin iki yanına binlerce çalı grubu bitkisi dikilerek, caddenin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.

Yaya öncelikli cadde
Barış Manço Caddesi’nde imalat çalışmalarının bitmesinin ardından trafik güvenliğini arttıran, araçların düzenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgileri çekildi. Kentte ilk defa yol kenarlarında olması gereken trafik levhaları yola yansıtılarak caddeye çağdaş bir görünüm kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında caddede araç sürücülerinin yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği ya da durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılmasını sağlayan, ’Önce Yaya’ görselleri, şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizildi.

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