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Barış Pınarı bölgesinde çocuklar spora başlıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçtikten sonra tüm okulların eğitim vermeye başladığı Telabyad’da, öğrencilerin sosyal ve sportif aktivitelere katılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Telabyad’daki Şarki, Zeynep El Hüseyin, El Cerrah, Selahaddin Saccağ ve Şeyh Ahmet Yasin Okullarında futbol, basketbol ve voleybol kulüp çalışmalarını tamamlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Koordinatörlüğü, düzenlenecek turnuvalar için de hazırlıklar yapıyor.Sportif faaliyetlerin yapılacağı Kız İmam Hatip Ortaokulundaki spor salonunun tadilat işlemlerini tamamlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, üç gün süren çalışmalar sonunda salonun kırık camlarını değiştirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçtikten sonra tüm okulların eğitim vermeye başladığı Telabyad’da, öğrencilerin sosyal ve sportif aktivitelere katılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Telabyad’daki Şarki, Zeynep El Hüseyin, El Cerrah, Selahaddin Saccağ ve Şeyh Ahmet Yasin Okullarında futbol, basketbol ve voleybol kulüp çalışmalarını tamamlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Koordinatörlüğü, düzenlenecek turnuvalar için de hazırlıklar yapıyor.
Sportif faaliyetlerin yapılacağı Kız İmam Hatip Ortaokulundaki spor salonunun tadilat işlemlerini tamamlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, üç gün süren çalışmalar sonunda salonun kırık camlarını değiştirdi. Daha önce sahne olarak kullanılan beton platformu kaldıran ekipler, salonun boya işlerini de tamamladı. İlçedeki tüm öğrencilerin istifadesine sunulacak spor salonu, zemin kaplaması yapıldıktan sonra hizmete açılacak.

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