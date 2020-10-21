YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Barış Pınarı bölgesinde numarataj çalışmaları başladı

Barış Pınarı bölgesinde numarataj çalışmaları başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.10.2020 18:39 | Son Güncelleme

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn kentlerinde numarataj çalışmaları başlatıldı.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgede oluşturulan yerel kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmetleri devam ederken, Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü de Mahalli Meclislere belediyecilik hizmetleri alanında yol gösteriyor.

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn kentlerinde numarataj çalışmaları başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgede oluşturulan yerel kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmetleri devam ederken, Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü de Mahalli Meclislere belediyecilik hizmetleri alanında yol gösteriyor. Bir yıldır bölgenin ihtiyaçlarını belirleyen ve sorunların çözümü için çalışmalar yapan Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, uzun yıllardır kamu hizmetlerinden mahrum kalan bölgede numarataj çalışmaları başlattı. Şehircilik, nüfus, belediye hizmetleri, tapu, sağlık ve benzeri kamu hizmetlerinin doğru şekilde yürütülmesi için yapılması zorunlu olan numarataj işlemlerini bölgenin tamamında yapmaya başlayan Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Numarataj çalışmaları, mahalle meclislerin belediyecilik hizmet birimleri tarafından da kayıt altına alınıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Erdek’te Telekom’a ait altyapı bacası çöktü
Erdek’te Telekom’a ait altyapı bacası çöktü
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:14
İkindi
15:18
Akşam
17:48
Yatsı
19:02

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Safa Eczanesi
Haliliye
Sigorta Eczanesi
Haliliye
Yeni Özlem Eczanesi
Haliliye
Ak Eczanesi
Eyyubiye
Gökçe Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.