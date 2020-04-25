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Barış Pınarı bölgesine karantina misafirhanesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Barış Pınarı bölgesinde Ramazan ayının başlaması, bölgeye yeni ailelerin yerleşmesi ve korona virüs salgın riskine karşı faaliyetleri yoğunlaşan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), bölgede karantina misafirhanesi açtı.Alınan izolasyon tedbirleri sayesinde şimdiye kadar korona virüs vakasına rastlanılmayan Barış Pınarı’nda tedbiri elden bırakmayan SUDKOM, Telabyad’daki Şarkiye İlkokulunu karantina misafirhanesi olarak düzenledi.

Barış Pınarı bölgesinde Ramazan ayının başlaması, bölgeye yeni ailelerin yerleşmesi ve korona virüs salgın riskine karşı faaliyetleri yoğunlaşan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), bölgede karantina misafirhanesi açtı.
Alınan izolasyon tedbirleri sayesinde şimdiye kadar korona virüs vakasına rastlanılmayan Barış Pınarı’nda tedbiri elden bırakmayan SUDKOM, Telabyad’daki Şarkiye İlkokulunu karantina misafirhanesi olarak düzenledi. Bölgeye yeni yerleşen ailelerin korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecine tabi tutulacağı misafirhaneye, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 80 kişi kapasiteli ranza, 40 sünger yatak, 60 yastık, 60 battaniye, 60 nevresim takımı ve 50 gıda kolisi temin edildi. Mutfak, banyo, tuvalet gibi müştemilatlarının tefriş edildiği karantina misafirhanesine, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından temin edilen 10 adet elektrik sobası, 40 adet battaniye, 10 adet nevresim, 10 adet halı, 4 seccade, 8 koli çocuk bisküvisi, 18 koli hurma ve 300 adet maske de AFAD koordinasyonunda kabul edildi.

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