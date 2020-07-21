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Barış Pınarı Futbol Turnuvası sona erdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamı sağlandığı Telabyad’da gençlerin sporla sosyalleşmesi ve uzun yıllar maruz kaldıkları çatışma ortamının stresinden uzaklaşmaları amacıyla düzenlenen futbol turnuvası, El Cevab’ın şampiyon olmasıyla sona erdi.Barış Pınarı Futbol Turnuvası adıyla Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, 8 takım 16 karşılaşmada kıyasıya yarıştı.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamı sağlandığı Telabyad’da gençlerin sporla sosyalleşmesi ve uzun yıllar maruz kaldıkları çatışma ortamının stresinden uzaklaşmaları amacıyla düzenlenen futbol turnuvası, El Cevab’ın şampiyon olmasıyla sona erdi.
Barış Pınarı Futbol Turnuvası adıyla Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, 8 takım 16 karşılaşmada kıyasıya yarıştı. Oynanan final karşılaşması, El Cevab ve Aynelarus takımları arasında oynandı. 3-1 sona eren final karşılaşmasının ardından El Cevab takımı şampiyon olurken, Aynelarus takımı 2. El Hatuniye takımı ise 3’üncü oldu. Karşılaşma sonunda 1., 2. ve 3’üncü olan takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.
Telabyad gençlerinin ve çocukların da büyük ilgi ile takip ettiği final karşılaşması sonrasında memnuniyetlerini ifade eden genç sporcular, Türkiye’ye minnettarlıklarını dile getirerek Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve bölgede kendilerine her türlü desteği sağlayan çalışanlara teşekkür etti.

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