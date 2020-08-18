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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde fizik tedavi ve diyaliz hizmeti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.08.2020 08:55 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde fizik tedavi ve diyaliz hizmeti

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde fizik tedavi ve diyaliz hizmeti verilmeye başlandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ilçesinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, SUDKOM koordinesinde onarım ve tefrişat işlemleri tamamlanan ve modern ameliyathanenin hizmet vermeye başladığı Tel Abyad Hastanesi'nde Social Development İnternational (SDİ) İnsani Yardım Kuruluşu ile Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliği'nin (UOSSM) katkılarıyla Fizik Tedavi Ünitesi ve Diyaliz Merkezi kuruldu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in uluslararası yardım kuruluşlarına yaptığı çağrılar ve önerdiği projeler doğrultusunda hayata geçen Tel Abyad Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi ve Diyaliz Merkezi, aynı anda 20 hastaya hizmet verebilecek.

SUDKOM'un da destek verdiği çalışmalarla teknik altyapısı kısa sürede tamamlanan merkezde, Suriyeli doktor ve sağlık personeli görev yapıyor.

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