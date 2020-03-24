YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:28 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan tedbirler sürüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde insanların yoğun olarak bulunduğu alanlardaki dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de alınan tedbirlerin aynısının uygulandığı bölgede, kamu hizmet binaları ile insanların yoğun olarak girip çıktığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları da periyodik olarak uygulanıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn Mahalli Meclisi tarafından belirlenen yerel halkın da görev aldığı çalışmalarla, park ve bahçelerde temizlik çalışmalarının yanında sınır kapılarında ve tüm kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
Anahtar Kelimeler:
coronavirüs çalışma Rasulayn Şanlıurfa Tel Abyad

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:15
Öğle
12:36
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Dünya Eczanesi
Merkez
Mustafa Gömük Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa’Da Çadır Gerginliği: 3 Gözaltı

Şanlıurfa’Da Çadır Gerginliği: 3 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.