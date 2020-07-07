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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde parklar hizmete giriyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde parklar hizmete giriyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde atıl durumdaki parklar bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bölgenin yeniden imarı için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tel Abyad ilçesinde bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz durumdaki 36 ve 20 bin metrekarelik 2 parkta terör örgütlerinin açtıkları tüneller kapatılarak çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı.

Rasulayn'da ise parklarda ağaçlandırma, çimlendirme ve onarım çalışmaları yapılacak.

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