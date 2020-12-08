Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çiftçilere 100 ton tohum desteği

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki çiftçilere tohum desteği sağlandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tel Abyad ve Rasulayn'da, halkın ekonomik olarak kalkınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçelerde mahalli meclisler koordinesinde sürdürülen tarımsal faaliyetlere danışmanlık ve teknik destek veren valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle çiftçi kayıt sistemi çalışmalarını tamamladı.

Bölgede tarımsal üretimin kaliteli ve verimli yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nden temin edilen 100 ton sertifikalı buğday tohumu, Tel Abyad ve Rasulayn'da 50 dekar altında tarımla uğraşan çiftçilere hibe edilerek dağıtıldı.

Tel Abyad'da 60, Rasulayn'da 40 ton olarak dağıtılan tohumları teslim alan çiftçiler, iklim şartlarının da uygun olmasını fırsat bilerek ekim yapmaya başladı.​​​​​​​

