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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

20.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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