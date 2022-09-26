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Barışma vaadiyle çağırdığı kişiyi silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi

26.09.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barışma vaadiyle çağırdığı kişiyi silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişiyi barışma bahanesiyle mezarlığa çağırıp silahla yaralayan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mıdık Mahallesi'nde 18 Haziran'da K.K'nin mezarlıkta tabancayla ağır yaralanmasıyla ilgili 27 Haziran'da yakalanıp tutuklanan A.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, sanığın, daha önceden arasında husumet bulunan K.K'yi olay günü telefonla arayıp Mıdık Mahallesi'nde bulunan mezarlığa "barışma" amacıyla davet ettiği belirtildi.

Sanığın mezarlıkta bir süre konuştuğu K.K'yi, ruhsatsız tabancasıyla yakın mesafeden 6 el ateş ederek hayati tehlike geçirecek nitelikte ağır şekilde yaraladığı, olay sonrasında da otomobille kaçtığı bildirilen iddianamede, A.A'nın öldürme kastıyla hareket etmesi dikkate alınarak "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu A.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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