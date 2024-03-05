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Barışmak istemeyen eski sevgilisini tabancayla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

İHA İHA
05.03.2024 14:27
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Adana’da, eski sevgilisini barışmak istemediği için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13316 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz K. (35) kendisinden ayrılan kız arkadaşı Tülay T. (25) ile görüşmek istedi.

Tülay T.’yi bulan Cengiz K. kendisiyle yeniden sevgili olmasını talep etti. Ancak genç kız bu talebi kabul etmeyince Cengiz K., tabancayla Tülay T.’yi boynundan vurdu. Cengiz K. yaptığından pişman olarak, ağır yaralanan genç kızı aracına koyup özel bir hastaneye götürdü. Hastanenin polise haber vermesi üzerine şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen Cengiz K., eski sevgilisini tabancayı temizlerken vurduğunu, pişman olduğunu öne sürdü. Ancak genç kız ifadesinde, eski sevgilisinin kendisini kasıtlı vurduğunu iddia etti. Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Cengiz K. tutuklandı. Şüphelinin olayda kullandığı tabancanın da ruhsatsız olduğu öğrenildi.

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