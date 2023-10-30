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Bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde 7 kişi hafif şekilde yaralandı

30.10.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde 7 kişi hafif şekilde yaralandı

Kaza, İscehisar ilçesi Tepecik mahallesinde meydana geld. Edinilen bilgilere göre, N.Y., kontrolündeki 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü N.Y., ve otobüste yolculuk yapan H.E., S.L.D., B.Ö., C.B., H.E., İ.Y., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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