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Barkotlu terazi zorunluluğu uygulamasına geçirmesi isteniyor

KİLİS HABERLERİ  | 15.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Manavlar ile sebze meyve satan marketlerde Barkotlu terazi zorunluluğu getirilmesini istediklerini söyledi.KESOB Başkanı Şevket Memiler, Vatandaşların aldığı meyve ile sebzeye ne kadar ücret ödediğini, aldığının kaç kilo olduğunu öğrenme hakkı bulunduğunu ifade ederek, “Son günlerde vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler alıyoruz.

Barkotlu terazi zorunluluğu uygulamasına geçirmesi isteniyor

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Manavlar ile sebze meyve satan marketlerde Barkotlu terazi zorunluluğu getirilmesini istediklerini söyledi.
KESOB Başkanı Şevket Memiler, Vatandaşların aldığı meyve ile sebzeye ne kadar ücret ödediğini, aldığının kaç kilo olduğunu öğrenme hakkı bulunduğunu ifade ederek, “Son günlerde vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler alıyoruz. Özellikle sebze ve meyve satan market türü iş yerlerinde normal terazi ile meyve ile sebzelerin tartılarak poşete konduğu için sorun ve sıkıntılar meydana geliyor. Bunun yerine büyük yerel marketlerde olduğu gibi Barkotlu terazi zorunluluğu gelmesi gerekiyor. Vatandaş, bir şey aldığı zaman fiyatını, aldığı meyve veya sebzenin kaç kilo olduğunu görmesi gerekiyor. Bazı iş yerlerinde kilosu 3 lira olan bir ürünü tartıldıktan sonra daha fazla fiyat alındığını bir çok vatandaşın bunun farkına dahi varmadığı yönünde bilgiler alıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Ticaret İl Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü nezlinde girişimlerde bulunduk. Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesini, Barkotlu terazi olduğu zaman her hangi bir hile olmayacağını düşünüyorum” dedi.

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