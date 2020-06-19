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Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.06.2020 06:21 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Babalarımız; fedakarlığın ve merhametin simgesi, evlatlarının kahramanı, kocaman yürekli insanlardır.Bu anlamlı günde tüm babaları sevgiyle kucaklarken babalarımızın toplumsal yaşamda üstlendikleri çok yönlü görevlerle sadece sevgiyi değil saygı, hürmet ve ilgiyi de ziyadesiyle hak etmekte olduklarını belirtmek isterim.Babalar, bir ömür boyu hem kendi evlatlarına hem de toplum bireylerinin tümüne maddi manevi her türlü desteği vermekte, tecrübeleriyle yol gösterici olmakta ve bu yolda tüm olanaklarını seferber etmektedirler.Sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması ve yeni kuşakların yetiştirilmesinde, aile kurumunun yaşatılmasında, anneler kadar babaların da büyük sorumluluk ve katkıları vardır.Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar; çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak özveriyle çaba harcamaktadırlar.Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir.Üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır.Babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de çok önemli olduğuna inanıyorum.Yüreğinde baba acısı taşıyan çocuklarımıza ve evladını teröre kurban vermiş Şehit ailelerimize sabırlar diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor; kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz.”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Babalarımız; fedakarlığın ve merhametin simgesi, evlatlarının kahramanı, kocaman yürekli insanlardır.
Bu anlamlı günde tüm babaları sevgiyle kucaklarken babalarımızın toplumsal yaşamda üstlendikleri çok yönlü görevlerle sadece sevgiyi değil saygı, hürmet ve ilgiyi de ziyadesiyle hak etmekte olduklarını belirtmek isterim.
Babalar, bir ömür boyu hem kendi evlatlarına hem de toplum bireylerinin tümüne maddi manevi her türlü desteği vermekte, tecrübeleriyle yol gösterici olmakta ve bu yolda tüm olanaklarını seferber etmektedirler.
Sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması ve yeni kuşakların yetiştirilmesinde, aile kurumunun yaşatılmasında, anneler kadar babaların da büyük sorumluluk ve katkıları vardır.
Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar; çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak özveriyle çaba harcamaktadırlar.
Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir.
Üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır.
Babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de çok önemli olduğuna inanıyorum.
Yüreğinde baba acısı taşıyan çocuklarımıza ve evladını teröre kurban vermiş Şehit ailelerimize sabırlar diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor; kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz.”

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