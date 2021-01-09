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Baro Başkanı Aktürk: “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır”

09.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Baro Başkanı Aktürk: “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır” dedi.Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “10 Ocak 1961 yılında 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilan edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün yıl dönümünde, öncelikle İlimizde görev yapan gazetecilerin bu anlamlı gününü kutlarım.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır” dedi.
Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “10 Ocak 1961 yılında 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilan edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün yıl dönümünde, öncelikle İlimizde görev yapan gazetecilerin bu anlamlı gününü kutlarım. Halkımız; gazeteciler sayesinde olaylardan haberdar olabilmekte ve onlar vasıtasıyla düşüncelerini ifade edebilmektedirler. Gazeteciler; halka haber ulaştırabilmek için çok zor şartlarda görev yapmakta olup bizlere en doğru haberi ulaştırmak adına mesai gözetmeksizin çalışmaktadırlar.
Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Günümüzde; doğru ve tarafsız habercilik anlayışı her zamankinden daha önemlidir. Basın kuruluşları ve gazeteciler, darbe girişiminin bastırılmasında ve duyurulmasında da çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. İlkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, büyük bir özveriyle çalışan yerel ve ulusal basınımızın değerli üyelerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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