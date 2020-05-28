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Baro Başkanı Aktürk: “İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü, onurla ve gururla kutluyoruz”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.05.2020 09:09 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “İstanbul’un fethinin 567.

Baro Başkanı Aktürk: “İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü, onurla ve gururla kutluyoruz”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü, onurla ve gururla kutluyoruz” dedi.
Aktürk, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:
“Şanlı tarihimizin en muhteşem zaferlerinden birisi, dünya tarihinin seyrini değiştirip bir çağın kapanıp bir çağın açılma vesilesi, peygamber müjdesi olarak nitelendirilen İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü, onurla ve gururla kutluyoruz. İstanbul’un fethi; sadece Osmanlı ve Bizans Devleti’nin değil, kıtaların, milletlerin, medeniyetlerin, inançların tarihî seyrine de tesir etmiş büyük, çok yönlü ve etkili bir hadisedir.
İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han’ın adaletli yönetimi altında hoşgörünün, dayanışmanın, bir arada barış içinde yaşamanın merkezi olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han, bu gün bile tüm insanlığın hasret kaldığı hoşgörüyü, tüm dinlere göstererek kimsenin din ve vicdan hürriyetine dokunmayarak can, mal ve namus güvenliğini teminat altına almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü kutluyor; bu kutsal şehri ilelebet vatan toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’i, şanlı ordusunu, Kahraman ecdadımızı ve aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

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