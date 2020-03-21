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Baro Başkanı Aktürk: “Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim” dedi.Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Rahmet ve mağfiretin bol bol verildiği kandiller durağı üç ayları içerisindeki kandillerden ikincisi olan Miraç Kandilini, 21 Mart Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.Miraç Hadisesi; Peygamber Efendimizin, Allah’ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu; Miraç Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır.İnsanlarımızın, Yaradan’a daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyoruz.Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyorum.”

Baro Başkanı Aktürk: “Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim” dedi.
Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Rahmet ve mağfiretin bol bol verildiği kandiller durağı üç ayları içerisindeki kandillerden ikincisi olan Miraç Kandilini, 21 Mart Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.
Miraç Hadisesi; Peygamber Efendimizin, Allah’ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.
Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu; Miraç Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır.
İnsanlarımızın, Yaradan’a daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyoruz.
Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyorum.”

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Erzincan Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
12:34
İkindi
16:00
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Erzincan Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Onur Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
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