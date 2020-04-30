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Baro Başkanı Aktürk’ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:“1 Mayıs; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır.

Baro Başkanı Aktürk’ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1 Mayıs; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır. Hak arayışının simgesi olan Emek ve Dayanışma Gününün, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm yollarının ortaya konması açısından önemi çok büyüktür.
Çalışanların, insan onuruna yakışır şekilde emeklerinin tam karşılığını almalarını, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Ülkemizde 1 Mayıs’ın toplumsal barışı ve sağduyuyu güçlendiren bir bayram havasında olmasını arzu etmekteyiz.
Çalışan ve emekçilerin yanındayız, onların haklarını savunmaya olmaya devam edeceğiz.
1 Mayıs’ın kardeşlik ve barış içinde kutlanması, birlik ve beraberliğimizi artırması temennisiyle tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyoruz.”

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