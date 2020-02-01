Baro Başkanı Dursun: "Hukukun varlık nedeni, milletin refah ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır"

Kayseri Baro Başkanlığı tarafından eğitim seminerleri kapsamında ‘Tazminat Hukuku ve Trafik Sigortası Genel Şartları’ isimli seminer düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen seminere Kayseri Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun ve seminerde sunum yapmak üzere gelen Avukat Hakan Aydemir, Avukat Başak Dalkıran, Avukat Alparslan Özaslan ve baro avukatları katıldı. Seminerler ile avukatların bilgi alanlarında daha fazla fikir sahibi olacağını söyleyen Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, “Bilgi güçtür, bilgi en büyük hazinedir ve bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz diyerek sürdürdüğümüz eğitim programlarına bugün itibariyle bir yenisini daha ekliyoruz. Hayatın ve hukukun en önemli alanlarından biri olan ve çok geniş bir uygulama alanı bulunan gerek özel alanda gerekse de idari müracaatlarda en önemli alan olan tazminat hukukunu anlatacak olan arkadaşlarımıza Kayserimize ve Kayseri Baromuza olan teşrifleri nedeniyle saygılarımı sunuyorum. Hukukun varlık nedeni, milletin refah ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bunun için insanlar, insanlık tarihi boyunca çok çeşitli aşamalardan geçerek, insanoğlunun varlığı ve medeniyetin gelişmesinde en önemli ilkelerden biri olan hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü ilkesini keşfetmişler, bunu geliştirmişler ve bundan sonra da geliştirmeye çalışacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Cavit Dursun’un açılış konuşmalarının ardından Avukat Hakan Aydemir, Avukat Başak Dalkıran ve Avukat Alparslan Özaslan salonda bulunan avukatlara sunumlarını gerçekleştirdiler.

